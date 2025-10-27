Shakira sigue dando de qué hablar, consolidándose como un orgullo colombiano y un ícono global de la música. La barranquillera, con más de tres décadas de carrera, ha llevado su voz y su música a escenarios de todo el mundo, construyendo una historia marcada por la pasión, la perseverancia y la superación constante.

Este pasado fin de semana, la cantante regresó a Cali después de casi 19 años, en un reencuentro muy esperado por sus seguidores. La ciudad vivió una verdadera fiesta musical con un espectáculo lleno de energía, donde Shakira interpretó sus mayores éxitos acompañada de grandes artistas de la región, entre ellos el emblemático Grupo Niche. El show no solo fue un repaso por sus clásicos, sino también una celebración de su carrera y de la música latina en su máxima expresión. Previo a estos conciertos, La FM Plus recordó el pasado de la cantante y su gran etapa con el álbum 'Pies Descalzos'. En el marco de la celebración de los 30 años de este disco, Shakira relanzó varios de sus sencillos más recordados, en colaboración con artistas de talla internacional como Ed Sheeran y Beéle. Entre sus éxitos reinterpretados estuvieron canciones de álbumes icónicos como 'Pies Descalzos' y 'Fijación Oral', donde se regrabaron cinco temas que marcaron su trayectoria, incluyendo el mundialmente famoso 'Hips Don’t Lie', que contó con la participación de ambos artistas. Lea también: Concierto de Shakira en Cali: así fue la reacción de la artista al pisar suelo vallecaucano Pero no solo fueron hits de baile; la cantante también rindió homenaje a momentos más íntimos de su carrera. Canciones como 'Día de enero', dedicada a Antonio de la Rúa, y 'En tus pupilas', reflejan el lado más romántico y personal de Shakira. En la entrevista que revivió La FM Plus, la barranquillera comentó sobre estas canciones asegurando que muchas otras también fueron dedicadas a Rúa: “Cuando miro en tus pupilas, sé que Dios aún no dejó de existir. Tú lo haces vivir, tú lo haces vivir. Así que, no sé, me puse medio romántica, ¿no?”, señaló.

¿Quién es Antonio de la Rúa: el hombre detrás de la inspiración de Shakira? Antonio de la Rúa, nacido en Buenos Aires en 1974, es un abogado argentino conocido por dos cosas: su vínculo con la política y su relación con la superestrella colombiana Shakira. Hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, Antonio no buscaba el centro de atención mediático, pero su vida cambió radicalmente cuando conoció a Shakira alrededor del año 2000. Según la propia cantante, fue amor a primera vista. Ese encuentro no solo marcó el inicio de un romance, sino también de una colaboración profesional que definiría la carrera internacional de la barranquillera. Durante más de una década, Antonio y Shakira fueron una pareja que parecía inseparable. Más allá del amor, Antonio se convirtió en su mano derecha profesional: actuó como su representante y socio, ayudándola a consolidar su carrera internacional, especialmente en el mercado anglosajón, y gestionando importantes decisiones estratégicas que permitieron que Shakira se convirtiera en una artista global. El vínculo personal entre ambos también se vio reflejado en la música de la cantante. Canciones como 'Día de enero' y 'En tus pupilas' nacieron inspiradas en Antonio y en su historia de amor. En Día de enero, Shakira escribió una especie de carta de amor musical, mientras que En tus pupilas incluye versos que expresan devoción y romanticismo: “Cuando miro en tus pupilas, sé que Dios aún no dejó de existir. Tú lo haces vivir, tú lo haces vivir”. Le puede interesar: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: así anunció su emotivo regreso Sin embargo, como en muchas historias de amor mediáticas, el final llegó en 2010. La ruptura no fue sencilla: años después, Antonio demandó a Shakira alegando que su papel en el éxito de la cantante merecía una compensación económica. La artista negó los reclamos, y el proceso se convirtió en un escándalo mediático que mantuvo a los fans y a la prensa pendientes de cada detalle. A pesar de todo, la relación entre Antonio y Shakira nunca se volvió completamente hostil. Mantienen cierta cercanía, especialmente en asuntos profesionales, y la influencia de Antonio en la carrera de la cantante sigue siendo recordada por los seguidores como una etapa fundamental en la vida de ambos. Tras la ruptura, Antonio continuó con su vida: se casó, formó una familia y centró sus esfuerzos en negocios en México, especialmente en el sector hotelero. No obstante, para este 2025, su vínculo volvió a despertar interés cuando Antonio y su hija Zulu fueron vistos en un concierto de Shakira en Ciudad de México. Un video viral mostró a ambos en las gradas del estadio GNP mientras la barranquillera interpretaba 'Día de enero', lo que reavivó rumores sobre una posible reconciliación sentimental tras más de veinte años de su separación, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto.