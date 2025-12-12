Shakira la cantante latina más taquillera de la historia, según Billboard

Este 2025 será recordado como uno de los años más brillantes en la carrera de la barranquillera Shakira. La artista colombiana rompió uno de los récords más importantes en la industria de los conciertos gracias a su gira mundial“Las Mujeres Ya No Lloran”, que no solo se consolidó como la más taquillera del año entre artistas latinos, sino que también la posicionó como la artista latina con mayores ingresos en venta de conciertos en la historia.

Con millones de entradas vendidas y cifras millonarias en taquilla, Shakira reafirma su estatus como una de las figuras más influyentes del pop mundial.