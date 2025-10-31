Shakira y la Filarmónica de Mujeres de Bogotá harán historia en el show más esperado del año
Shakira regresa a Bogotá y promete una noche inolvidable junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres. ¡Conozca los detalles del show!
Foto: Colprensa
La reconocida intérprete del pop latino Shakira sigue escribiendo su propia historia en la música, y esta vez lo hace regresando a Bogotá, una ciudad que la admira y que se prepara para corear sus grandes éxitos a todo pulmón.
La cita será este 1 de noviembre en el Coliseo Vive Claro, donde la artista ofrecerá un show que promete ser mucho más que un concierto: un encuentro de talento, raíces y poder femenino.
