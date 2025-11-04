¡Sin filtro! Aida Victoria se dejó ver acompañada de quien sería su nueva pareja
Tras la polémica con 'El Agropecuario', Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia al dejarse ver muy bien acompañada junto a su bebé.
Foto: @aidavictoriam / @letengoelchisme
En los últimos meses, el nombre de Aida Victoria Merlano ha vuelto a acaparar titulares. La creadora de contenido y empresaria barranquillera no solo ha dado de qué hablar por su carácter fuerte y sus opiniones sin filtros en redes sociales, sino también por las tensiones públicas con su expareja, Juan David Tejada, más conocido como 'El Agropecuario'.
