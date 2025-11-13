¡Sin filtro! Paris Jackson confiesa las duras secuelas que dejó su adicción a las drogas
La hija del 'Rey del Pop', contó las consecuencias que aún sufre tras su pasado con las drogas y cómo logró transformar su vida. ¡Esto dijo!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
En la industria musical todo puede cambiar de un día para otro. Lo que hoy deslumbra, mañana puede desplomarse. En ese vaivén constante, ni las estrellas más consolidadas ni los herederos del talento escapan a las caídas.
Es el caso de Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson, una artista que ha aprendido "a golpe de vida", que la fama no siempre resuena en tono mayor.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp