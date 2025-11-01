¿Sin planes? Estos centros comerciales tendrán actividades durante Halloween
Conozca cuáles son las actividades, desfiles y sorpresas que varios centros comerciales de la capital tienen preparadas para usted.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
Bogotá se prepara para recibir Halloween, una de las celebraciones más esperadas del año, que transforma los centros comerciales en espacios temáticos donde la creatividad y la diversión son protagonistas.
Colprensa
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp