La gran final de Miss Universo 2025 se vive este jueves 20 de noviembre, pero antes de la coronación, el certamen ya dejó escenas memorables que recorren el mundo.

Más allá de la elegancia de las participantes, los estilismos impecables y la majestuosidad del escenario, esta edición demostró que la actitud, la fuerza interior y la autenticidad también compiten, y, a veces, ganan, más que una corona.