La reconocida artista británica Dua Lipa volvió a dar de qué hablar en su más reciente concierto en Lima. La estrella de éxitos como One Kiss y Dance The Night hizo cantar a más de 32.000 fanáticos en el Estadio Universidad San Marcos, según medios locales, en una noche llena de música, energía y momentos inesperados que quedarán en la memoria de todos los asistentes.

El momento que se robó todas las miradas llegó cuando Dua Lipa interpretó 'Cariñito', el clásico de la cumbia peruana que ha acompañado a varias generaciones.

Lo hizo de manera inesperada, acompañada del músico peruano Mauricio Mesones, en un homenaje especial a la música latinoamericana. La fusión entre su pop internacional y los ritmos tradicionales de la cumbia hizo estallar al público: gritos, aplausos y coros llenaron el estadio mientras los fanáticos cantaban junto a ella.

En redes sociales, los videos del momento se viralizaron en minutos. Los seguidores celebraron la cercanía de Dua Lipa con la cultura local y su versatilidad para adaptar ritmos distintos a su estilo.

