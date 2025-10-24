En las últimas horas, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a estar en el centro de la atención en redes sociales tras recibir críticas por un aparente viaje en el que dejó temporalmente a su hijo al cuidado de otra persona.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, la influencer utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y, además, revelar detalles de su relación con su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un video en el que confrontó a quienes la cuestionaban por la supuesta ausencia en la vida de su hijo. “¿Ustedes vieron mi último video? Soy yo peinando una hater y confrontando con algo que es la realidad de mi vida, y es que yo sostengo sola a mi hijo. ¿Qué tiene eso de malo?”, expresó la creadora. En su mensaje, Aida dejó claro que su intención es exponer la verdad sobre su situación, y es que ella se encarga de manera independiente del bienestar de su hijo, mientras su expareja no habría cumplido con sus responsabilidades. Lea también: ¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dejaron Colombia para empezar de cero en México? La influencer no dudó en mostrar pruebas que, según ella, demuestran que Juan David Tejada no ha contribuido económicamente ni se ha involucrado activamente en la crianza de su hijo. “Saqué sus pruebas. Diga: ‘Yo mantengo a mi hijo y aquí están las pruebas’, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado”, afirmó. Aída hizo énfasis en que se siente orgullosa de su papel como madre y en que no acepta críticas de quienes no cumplen con su responsabilidad paternal.

