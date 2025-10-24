“Sostengo sola a mi hijo”, Aida Victoria estalla en redes y le responde al ‘Agropecuario’
Aida Victoria Merlano no se guardó nada y denunció públicamente a su expareja, ‘El Agropecuario’, por su falta de compromiso como padre.
Por:RCN Radio
Foto: Instagram: @aidavictoriam / @jdt21_5
En las últimas horas, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a estar en el centro de la atención en redes sociales tras recibir críticas por un aparente viaje en el que dejó temporalmente a su hijo al cuidado de otra persona.
Fiel a su estilo directo y sin filtros, la influencer utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y, además, revelar detalles de su relación con su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada.
A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un video en el que confrontó a quienes la cuestionaban por la supuesta ausencia en la vida de su hijo.
“¿Ustedes vieron mi último video? Soy yo peinando una hater y confrontando con algo que es la realidad de mi vida, y es que yo sostengo sola a mi hijo. ¿Qué tiene eso de malo?”, expresó la creadora.
En su mensaje, Aida dejó claro que su intención es exponer la verdad sobre su situación, y es que ella se encarga de manera independiente del bienestar de su hijo, mientras su expareja no habría cumplido con sus responsabilidades.
Lea también: ¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dejaron Colombia para empezar de cero en México?
La influencer no dudó en mostrar pruebas que, según ella, demuestran que Juan David Tejada no ha contribuido económicamente ni se ha involucrado activamente en la crianza de su hijo.
“Saqué sus pruebas. Diga: ‘Yo mantengo a mi hijo y aquí están las pruebas’, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado”, afirmó. Aída hizo énfasis en que se siente orgullosa de su papel como madre y en que no acepta críticas de quienes no cumplen con su responsabilidad paternal.
Cargando...
Juan David Tejada rompe silencio y sale en su defensa
En medio de la polémica, Juan David Tejada también se pronunció y compartió un audio de Aída Victoria en el que se evidencia cómo ella organizaba los ingresos provenientes de las publicidades que realizaban juntos.
El joven trató de defenderse públicamente, asegurando: “Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme y esto es solo una parte de una conversación”.
Le puede interesar: ¿Brasier anti-infidelidad? Así funcionaría el polémico invento
Sin embargo, en sus propias palabras, Tejada reconoció parte de lo señalado por Aída, admitiendo que no ha contribuido significativamente al cuidado de su hijo Emiliano.
Merlano, conocida por su estilo directo y polémico, dejó claro que no permitirá que se cuestionen sus esfuerzos como madre y que no tolerará mentiras sobre su vida personal.
En sus historias de Instagram, además de responder a los haters, compartió pantallazos y mensajes que respaldan sus declaraciones, subrayando la falta de implicación de Juan David en la crianza de Emiliano, su pequeño hijo.