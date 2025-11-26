El fin de año está a la vuelta de la esquina y, con eso, todos los amantes de la música esperan una cosa. Sí, como lo estás pensando: conocer cuáles fueron esos hits, canciones, sencillos y artistas que marcaron tu año y que no solo nos acompañaron, sino que también nos hicieron cantar, bailar y hasta llorar.

Precisamente, la plataforma de streaming Spotify se encarga, año tras año, de mostrarnos cuáles fueron esos éxitos quenos hicieron vibrar y consolidaron a los artistas o agrupaciones más escuchados durante este 2025.

Wrapped se ha convertido en un ritual anual que todos los fanáticos de la música esperan con ansias, y este 2025 no será la excepción.

Lea también: ¡Sorpresa en Perú! Dua Lipa canta 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones

¿Cuándo podremos ver nuestro Wrapped?

Por el momento, Spotify no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de Wrapped 2025. Sin embargo, basándonos en los años anteriores, generalmente se activa entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

Para ponerlo en perspectiva: en 2024 se lanzó el 4 de diciembre, en 2023 fue el 29 de noviembre y en 2022 llegó el 30 de noviembre.

Siguiendo esta lógica, todo apunta a que el miércoles 3 de diciembre de 2025, probablemente a media mañana, podremos comenzar a explorar nuestro resumen musical del año.