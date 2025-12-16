Spotify y Karol G celebran su logro de alcanzar mil millones de reproducciones con emotiva serie

Karol G se suma a “El Club de los Mil Millones”, la serie de Spotify que destaca canciones que superan esta cantidad de reproducciones.

Por:

Compartir:
Karol G en Vogue México y Latinoamérica

Foto: AFP

'La Bichota' sigue sorprendiendo a sus fanáticos antes de que finalice este 2025 pues recientemente en colaboración con Spotify anunció el lanzamiento de su propia serie original  titulada “El club de los mil millones: La serie con Karol G”.

En su caso, gracias a sus temas 'Tusa', 'Si antes te hubiera conocido'y 'Amargura' la convierten en una de las voces latinas más influyentes del mundo musical con millones de reproducciones en la plataforma.

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

Karol GSpotifyserie colombianamúsica