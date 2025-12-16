Spotify y Karol G celebran su logro de alcanzar mil millones de reproducciones con emotiva serie
Karol G se suma a “El Club de los Mil Millones”, la serie de Spotify que destaca canciones que superan esta cantidad de reproducciones.
Foto: AFP
'La Bichota' sigue sorprendiendo a sus fanáticos antes de que finalice este 2025 pues recientemente en colaboración con Spotify anunció el lanzamiento de su propia serie original titulada “El club de los mil millones: La serie con Karol G”.
En su caso, gracias a sus temas 'Tusa', 'Si antes te hubiera conocido'y 'Amargura' la convierten en una de las voces latinas más influyentes del mundo musical con millones de reproducciones en la plataforma.
