‘Stranger Things 5’ promete un cierre épico: estas son las novedades de la temporada final
Netflix lanzará la temporada final de 'Stranger Things' en tres partes entre noviembre y diciembre de 2025. ¿Por qué?
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Stranger Things
Por fin llega el gran desenlace del fenómeno de Netflix. La quinta temporada de Stranger Things está más cerca que nunca y promete convertirse en uno de los eventos televisivos del año.
Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, aseguran que este será “el final más ambicioso y emocional” que han realizado.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp