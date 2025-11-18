Su nueva canción sería la prueba reina de que Karol G rompió con Feid
Este jueves 20 de noviembre Karol G estrena su canción y todo apunta a que revela el fin de su romance con Feid. ¡Así reaccionan los fans!
Por:RCN Radio
Foto: AFP
El nombre de Karol G sigue resonando con fuerza y llevando orgullo a Colombia. La estrella paisa ha vivido semanas de reconocimiento internacional que la consolidan como una de las artistas más importantes de la música latina. Entre premios, hit tras hit y nuevas aventuras, Karol G demuestra que su talento no conoce fronteras.
