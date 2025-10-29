Las causas sociales mueven las fibras de millones de personas, y ver a quienes ponen su tiempo, recursos y corazón en ayudar a los demás siempre despierta admiración. Ese es el caso de MrBeast, el creador de contenido que ha conquistado el mundo digital no solo con sus videos virales, sino también con sus grandes gestos de solidaridad.

Durante años se ha ganado el cariño de miles por sus labores sociales: desde llevar agua potable a comunidades apartadas de Colombia hasta apoyar albergues que rescatan animales abandonados de todo el mundo.

Su más reciente proyecto, titulado 'Salvé mil animales de morir', le ha valido el triple de reconocimiento. En el video, el influencer muestra cómo trabajó junto a veterinarios, rescatistas y refugios para salvar a diversas especies alrededor del planeta: leones, rinocerontes, tortugas y lobos marinos, entre muchos otros. Con más de 75 millones de seguidores en Instagram y una audiencia global que lo respalda, MrBeast logró movilizar recursos, equipos y profesionales para atender situaciones críticas. Entre los momentos más sorprendentes, se le ve ayudando en una cirugía dental a una leona, participando en rescates en zoológicos destruidos por la guerra en Ucrania y colaborando con santuarios en Sudáfrica. También apoyó el traslado de rinocerontes en reservas sobrepobladas, equipándolos con collares anticateo y microchips para garantizar su protección. El creador contó que el proyecto tomó varios meses de preparación y que, aunque no es experto en el tema, decidió aliarse con organizaciones especializadas en bienestar animal para garantizar un impacto real. “Quería hacer algo que de verdad marcara la diferencia. No se trata de vistas o likes, sino de salvar vidas y usar la influencia para algo positivo”, explicó en el documental de 18 minutos que compartió en YouTube. La respuesta del público no se hizo esperar. Varios de ellos aplauden la iniciativa y destacan el poder del contenido con propósito. “Este video demuestra que la compasión es la forma de contenido más poderosa. No solo entretiene, sino que también enseña a preocuparse por los demás”, escribió uno de sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre MrBeats? Nacido en 1998 en Carolina del Norte (Estados Unidos), Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, inició su canal de YouTube en 2012, cuando tenía solo 13 años. Sus primeros contenidos eran listas curiosas y clips de videojuegos, pero su salto a la fama llegó en 2017 con retos virales como 'Contando hasta 100.000'. Desde entonces, ha hecho del entretenimiento una herramienta de transformación social. Hoy, además de su éxito en YouTube, lidera proyectos como MrBeast Burger, Feastables y campañas globales como Team Trees y Team Seas, que buscan proteger el medio ambiente. Sin lugar a dudas, su trabajo es la muestra de que la influencia digital puede ser una fuerza poderosa cuando se usa con empatía, visión y propósito.