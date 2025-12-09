'¡Thank you, next, next!' Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación

Katy Perry hizo oficial su romance con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau tras románticas fotos desde Tokio durante su gira.

Katy Perry confirma su romance con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau

Foto: AFP

Después de meses de especulaciones, la cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau finalmente hicieron público su romance. Con imágenes y videos compartidos desde Japón, la pareja dejó claro que su relación va en serio.

