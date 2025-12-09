Katy Perry confirma su romance con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau

'¡Thank you, next, next!' Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación
Katy Perry hizo oficial su romance con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau tras románticas fotos desde Tokio durante su gira.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Después de meses de especulaciones, la cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau finalmente hicieron público su romance. Con imágenes y videos compartidos desde Japón, la pareja dejó claro que su relación va en serio.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News