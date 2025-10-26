El próximo domingo 26 de octubre, Colombia vivirá una jornada electoral clave, cuando la coalición del Pacto Histórico realice una consulta interna para definir sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2026.

Ante este panorama, se ha convocado una mesa de jurados para garantizar la transparencia del proceso. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 39 millones de colombianos están habilitados para participar en esta jornada democrática.

Sin embargo, entre los que aspiran votar han surgido dudas sobre si recibirán medio día de descanso compensatorio por su participación.

Para aclarar el tema, la Registraduría informó a través de sus canales oficiales que este beneficio sí aplica, siempre que el jurado cumpla con las funciones asignadas y los requisitos establecidos.

“Según el Artículo 3º de la Ley 403 de 1997, el ciudadano que ejerza su derecho al voto tendrá medio día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo hasta treinta (30) días después de la fecha de la elección”, se lee en el portal oficial.

No obstante, la entidad también precisó que los estudiantes designados como jurados no tienen derecho a este beneficio. “Los jurados que son empleados públicos o privados son los únicos que cuentan con el día compensatorio. Los estudiantes, al no tener un empleador que pueda otorgarles este permiso, no aplican para dicho beneficio”, explicó la Registraduría.