Colombia está a punto de presenciar el desenlace de una de las competencias culinarias más esperadas del año. MasterChef Celebrity Colombia 2025, la cocina más grande del país, se prepara para apagar sus fogones después de meses de retos, emociones y sorpresas.

Tras intensas pruebas, eliminaciones inesperadas y platillos que dejaron a los jurados sin palabras, ya se conoce quiénes forman parte del codiciado top 5 de finalistas.