¡Top 5 confirmado! MasterChef Celebrity Colombia 2025 se acerca a su gran final
Tras meses de intensos desafíos, emociones al límite y platillos que sorprendieron al público, MasterChef Celebrity se acerca a su fin.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Canal RCN
Colombia está a punto de presenciar el desenlace de una de las competencias culinarias más esperadas del año. MasterChef Celebrity Colombia 2025, la cocina más grande del país, se prepara para apagar sus fogones después de meses de retos, emociones y sorpresas.
Tras intensas pruebas, eliminaciones inesperadas y platillos que dejaron a los jurados sin palabras, ya se conoce quiénes forman parte del codiciado top 5 de finalistas.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp