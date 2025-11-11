“Tú a mí no me das miedo”: el tenso cara a cara entre Melissa Gate y Mariana Zapata en La Casa de Alofoke
Su reencuentro con Mariana Zapata, antigua amiga y ex aspirante a La Casa de los Famosos, terminó en una acalorada discusión. ¡Esto se sabe!
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
La esperada entrada de Melissa Gate a 'La Casa de Alofoke' revolucionó el reality dominicano. Apenas cruzó la puerta, se enfrentó a la también creadora de contenido, Mariana Zapata en una acalorada discusión que tomó por sorpresa a los participantes y espectadores.
