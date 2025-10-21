¿Una indirecta a su ex? Nuevo álbum de Daddy Yankee enciende polémica
Conozca la historia de amor entre Daddy Yankee y su expareja, Mireddys González, con quien compartió más de 30 años.
Por:RCN Radio
Foto: Colprensa
El mundo de la música conoce a Daddy Yankee por su particular estilo, quien, con más de tres décadas de carrera, sigue siendo un referente del reggaetón. Pero más allá de su talento, en los últimos meses se ha convertido en el centro de atención tras su inesperada ruptura con su pareja por más de 30 años, Mireddys González, un rompimiento que ha traído no solo problemas emocionales, sino también económicos.
Aunque todo parecía estar bajo control, Yankee volvió a convertirse en tendencia este octubre tras estrenar un sencillo que muchos de sus seguidores creen que está dedicado a su expareja y a su exmánager de muchos años, Raphy Pina.
¿Por qué está explotando todo ahora?
Desde diciembre de 2024 el intérprete de ‘Gasolina’ confirmó su separación de la puertorriqueña, Mireddys González. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, se desató una disputa legal en ese país por la administración de El Cartel Records y otros negocios en común, con acusaciones cruzadas sobre transferencias y manejo de dinero.
Para este 16 de octubre, lanzó su nuevo álbum ‘Lamento en baile’, con un giro más espiritual y personal, pero fue el tema número 7, ‘Jezabel y Judas’, el que desató la polémica.
La letra, llena de indirectas y frases punzantes, ha hecho que fans y seguidores interpreten que está hablando directamente de Mireddys y de Raphy Pina, quien está cumpliendo condena en prisión.
Frases como: “A Judas le das comida, lo visitas en la cárcel y después se te vira” y “Fatal, venenosa, manipuladora y cruel (...) qué bien hace el papel de víctima”, no pasaron desapercibidas. Las redes sociales se llenaron de debates, memes y teorías sobre a quién iría dirigido este sencillo.
Lea también: ¡Como toda una Bichota! Karol G conquista la portada de Vogue México y Latinoamérica
Cabe mencionar que el reciente álbum representa un cambio en la vida de Daddy Yankee. Desde su conversión espiritual en 2023, ha dejado claro que esta música es también un proceso de sanación y búsqueda de paz. En una reciente entrevista a un medio internacional, dijo: “No vengo a juzgar, pero sí a decir mi verdad. Y la música sigue siendo mi forma de desahogo”.
Cargando...
La historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys González
Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y Mireddys González comenzaron su historia en Puerto Rico hace más de tres décadas, cuando ambos eran jóvenes y soñadores. Se conocieron en su barrio, y desde el principio, su relación estuvo marcada por un profundo compromiso y apoyo mutuo.
Le puede interesar: Millonario robo en el Museo del Louvre: esto es lo que se sabe
Mireddys no solo fue su esposa sino también su compañera inseparable detrás del éxito: lo apoyó en sus primeros pasos en la música, manejó aspectos importantes de su carrera y fue la fuerza tranquila en medio de la fama y las giras.
Juntos construyeron una familia sólida con tres hijos, y su relación se convirtió en un referente de estabilidad para muchos fans y colegas del reguetón.
A lo largo de este tiempo su matrimonio sobrevivió a los altibajos propios de la vida pública y el crecimiento del artista, hasta que a finales de 2024 decidieron separarse. Pese a la ruptura, ambos han tratado de mantener la discreción, aunque el proceso de divorcio ha traído consigo complicaciones legales y personales que ahora están en el ojo público.
Cargando...