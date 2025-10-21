El mundo de la música conoce a Daddy Yankee por su particular estilo, quien, con más de tres décadas de carrera, sigue siendo un referente del reggaetón. Pero más allá de su talento, en los últimos meses se ha convertido en el centro de atención tras su inesperada ruptura con su pareja por más de 30 años, Mireddys González, un rompimiento que ha traído no solo problemas emocionales, sino también económicos.

Aunque todo parecía estar bajo control, Yankee volvió a convertirse en tendencia este octubre tras estrenar un sencillo que muchos de sus seguidores creen que está dedicado a su expareja y a su exmánager de muchos años, Raphy Pina.

¿Por qué está explotando todo ahora?

Desde diciembre de 2024 el intérprete de ‘Gasolina’ confirmó su separación de la puertorriqueña, Mireddys González. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, se desató una disputa legal en ese país por la administración de El Cartel Records y otros negocios en común, con acusaciones cruzadas sobre transferencias y manejo de dinero.

Para este 16 de octubre, lanzó su nuevo álbum ‘Lamento en baile’, con un giro más espiritual y personal, pero fue el tema número 7, ‘Jezabel y Judas’, el que desató la polémica.

La letra, llena de indirectas y frases punzantes, ha hecho que fans y seguidores interpreten que está hablando directamente de Mireddys y de Raphy Pina, quien está cumpliendo condena en prisión.

Frases como: “A Judas le das comida, lo visitas en la cárcel y después se te vira” y “Fatal, venenosa, manipuladora y cruel (...) qué bien hace el papel de víctima”, no pasaron desapercibidas. Las redes sociales se llenaron de debates, memes y teorías sobre a quién iría dirigido este sencillo.

Lea también: ¡Como toda una Bichota! Karol G conquista la portada de Vogue México y Latinoamérica

Cabe mencionar que el reciente álbum representa un cambio en la vida de Daddy Yankee. Desde su conversión espiritual en 2023, ha dejado claro que esta música es también un proceso de sanación y búsqueda de paz. En una reciente entrevista a un medio internacional, dijo: “No vengo a juzgar, pero sí a decir mi verdad. Y la música sigue siendo mi forma de desahogo”.