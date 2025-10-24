Valeria Sandoval, lareconocida bailarina y creadora de contenido caleña ha dado un paso importante en su carrera al incursionar en el mundo de la literatura con su primer libro, 'Atentamente el caos'.

La obra representa un reflejo de su proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, y recientemente fue protagonista de una entrevista en Noticias RCN Radio, donde compartió cómo surgió este proyecto y qué busca transmitir a sus cientos de lectores.

Durante la conversación, Valeria explicó que la inspiración del libro nace de su pasión por la escritura y, en particular, por el journaling, una práctica que realiza desde hace años y que consiste en escribir de manera diaria, ya sea en páginas en blanco o respondiendo preguntas sobre su vida, emociones y metas.

“Este libro nace porque yo amo escribir y porque me ha ayudado muchísimo en sentirme mejor conmigo misma, organizar mis sueños y metas, y estar más clara en medio de un mundo que se mueve tan rápido y genera tanta ansiedad y comparación”, afirmó.

Para ella, la escritura es terapéutica y ha funcionado como una herramienta de reflexión frente a la confusión y la presión que a menudo provoca la vida moderna y las redes sociales.

“Mi motivación fue crear algo que me haga sentir bien a mí y que pueda regalárselo a otras personas para que también puedan sentirse de esa manera”, comentó durante la entrevista.

El libro, según la autora, busca ser una guía práctica para quienes quieran dedicar tiempo a reflexionar sobre sí mismos, organizar sus emociones y enfrentar momentos de caos de manera constructiva.

Además de su faceta como escritora, Valeria Sandoval es conocida por su trayectoria en el mundo digital y su carrera como bailarina. Sobre la relación entre estas experiencias y la creación del libro, ella señaló: “Siento que tengo una comunidad a quien hablarle, sobre todo muchas mujeres que me siguen, y este libro les puede caer como anillo al dedo”.

Durante la entrevista, Valeria también habló sobre los desafíos de exponerse en redes sociales y cómo ha aprendido a manejar las críticas. Reconoció que los comentarios negativos pueden afectar, especialmente en momentos de vulnerabilidad, pero aseguró que con el tiempo ha aprendido a valorar más a quienes la apoyan.

“Siempre en verdad es mucho más la gente que te va a querer ver que la que no”, expresó. Este aprendizaje, según ella, ha sido clave no solo en su vida profesional, sino también en la creación del libro, donde invita a los lectores a reflexionar y a encontrar fortaleza en medio de las dificultades.

'Atentamente el caos' recoge experiencias personales y momentos de confusión que Valeria ha vivido, recordando que incluso en los periodos más difíciles es posible encontrar aprendizajes y crecimiento.

Entre las frases que destacan en la obra, la autora menciona: “Se necesita mucho coraje para migrar, para salir de casa y perseguir tus sueños”, y “No encuentras tu pasión, sino que la pasión te encuentra a ti”.