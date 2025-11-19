Cuando se habla de reinados de belleza, Colombia suele figurar entre los países más fuertes. Y basta revisar su trayectoria para entender por qué.

Este año, con Vanessa Pulgarín como representante nacional en Miss Universo 2025, esa tradición se renueva con más fuerza que nunca. Su presencia ha logrado que el país entero levante la mano con orgullo, convirtiéndola rápidamente en el centro de atención internacional.