Vanessa Pulgarín deslumbra en el desfile de Traje Típico y se consolida como una de las favoritas en Miss Universo
Vanessa Pulgarín continúa destacándose y, tras su traje típico, ya figura entre las principales favoritas de Miss Universo 2025.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Cuando se habla de reinados de belleza, Colombia suele figurar entre los países más fuertes. Y basta revisar su trayectoria para entender por qué.
Este año, con Vanessa Pulgarín como representante nacional en Miss Universo 2025, esa tradición se renueva con más fuerza que nunca. Su presencia ha logrado que el país entero levante la mano con orgullo, convirtiéndola rápidamente en el centro de atención internacional.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp