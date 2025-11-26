La esperada final de MasterChef Celebrity 2025 llegó la noche del 25 de noviembre y, como era de esperarse, lo hizo con una dosis intensa de emoción, nostalgia y presión en la cocina más famosa del país.

Tras una competencia que puso a prueba a cuatro finalistas; Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, fue finalmente esta última quien se alzó con el título, convirtiéndose en la nueva ganadora del formato en su edición de aniversario por los 10 años.

La gran final estuvo marcada por un ambiente familiar y profundamente sentimental. Antes de iniciar el último desafío, Claudia Bahamón recordó el camino recorrido de cada una en la competencia, mientras las cocineras recibieron la visita de sus seres queridos, quienes se instalaron en las estaciones para acompañar silenciosamente cada preparación.

Ese gesto terminó siendo decisivo para varias de ellas, especialmente para Violeta, quien durante toda la temporada habló de la promesa que les hizo a sus hijos: llegar hasta el final y darlo todo.

Y así lo hizo.

