En un mundo donde los accidentes de tránsito suelen terminar en discusiones, gritos y hasta peleas, lo que ocurrió el pasado 16 de octubre en las calles del centro de Loja, Ecuador, fue una verdadera lección de humanidad. Las cámaras lo captaron todo. Dos mujeres, dos autos, un choque.

Un vecino que presenció el choque entre un sedán blanco y un SUV, ambos conducidos por dos mujeres, grabó un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Lo que llamó la atención no fue el impacto ni los daños en los vehículos, sino la sorprendente reacción de las protagonistas.

En lugar de los típicos gestos de molestia o los reproches, las conductoras salieron de sus autos, se miraron unos segundos y, sin mediar palabra, se abrazaron.

El primer gesto de las conductoras fue un saludo cercano, como si se conocieran de toda la vida. Posteriormente, se abrazaron brevemente de manera sincera, demostrando empatía ante la situación. Este acto reflejó que, para ellas, lo más importante no era el daño material, el seguro o el tráfico, sino la integridad y bienestar de la persona que tenían enfrente. Fue como si en ese segundo ambas entendieran que lo que pasó ya no tenía remedio, pero que sí podían decidir cómo vivir ese momento.

