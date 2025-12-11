Viral caída de Bad Bunny en su primera presentación en México: Aquí los detalles
El puertorriqueño arrancó su gira en México con un show lleno de éxitos, en el, sufrió una caída en el escenario que se volvió viral.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Bad Bunny sigue conquistando a fans en todo el mundo y México no fue la excepción. Durante su primer concierto en la Ciudad de México como parte de su gira 'DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour', el artista vivió un momento inesperado que se volvió viral al resbalar y caer sobre el escenario. Lejos de arruinar el espectáculo, lo convirtió en un episodio memorable de la noche.
