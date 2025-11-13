En Barcelona, una pareja planeaba grabar un momento romántico: flores, sonrisas, miradas cómplices y la cámara lista para capturar el instante perfecto.

Pero lo que no sabían era que su escena iba a convertirse en un video viral por un motivo completamente inesperado. Detrás de ellos, caminando con total naturalidad, apareció Lionel Messi.