Viral: usuario muestra cómo es un vuelo de lujo que cuesta al menos 50 millones de pesos
Elegancia, comodidad y exclusividad en el aire: ¿Estaría dispuesto a pagar la millonada por dormir en primera clase?
Por:RCN Radio
Foto: AFP
En la era de las tendencias virales, una experiencia de lujo a 40,000 pies de altura ha llamado la atención de miles en redes sociales. Se trata de 'La experiencia de dormir en primera clase con Singapore Airlines A380', un ritual exclusivo que ha sido documentado y compartido por el popular usuario de TikTok @loungeguru, deslumbrando a quienes sueñan con viajar en las alturas sin perder el confort y el glamour.
El video del usuario rápidamente se viralizó, mostrando con detalle la atención, el lujo y la exclusividad que ofrece la aerolínea en sus suites privadas de primera clase a bordo del emblemático Airbus A380. Más que un simple asiento reclinable, esta experiencia redefine la manera de descansar durante un vuelo de larga duración.
La vivencia comienza con la entrega de un kit de amenidades de una prestigiosa marca, acompañado de zapatillas y pijamas ultra suaves, un gesto que prepara al pasajero para un descanso inigualable. A continuación, la tripulación invita a los viajeros a uno de los baños más espaciosos y elegantes en la aviación comercial, con tocador, asiento de cuero y espacio suficiente para cambiarse y refrescarse cómodamente.
“No es simplemente un asiento reclinable, es una suite privada que se transforma en una cama completa”, comentó @loungeguru en su video.
Además, el asiento se viste con ropa de cama de felpa, que incluye dos almohadas grandes y un edredón que parece sacado de un hotel cinco estrellas, asegurando así un sueño placentero en pleno vuelo.
AFP
¿Cuánto vale vivir la experiencia?
Al regresar a la suite, la tripulación atenúa las luces y cierra la puerta para brindar total privacidad y silencio, creando un ambiente propicio para el descanso más indulgente que la aviación comercial puede ofrecer. Esta experiencia exclusiva está diseñada para viajeros que buscan combinar lujo y comodidad durante sus vuelos de larga duración.
Aunque el precio es elevado, casi 50 millones de pesos colombianos (13,000 dólares), muchos consideran que vale la pena el gasto para disfrutar de este nivel de servicio y confort, consolidando esta vivencia como una tendencia viral que redefine sin duda, el concepto de viajar con estilo en el cielo.
