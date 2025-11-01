¡Vuele más barato! Colpensiones y JetSMART lanzan descuentos de hasta 30%
Los amantes de los viajes tienen ahora una nueva oportunidad para ahorrar en sus próximos destinos. Conozca cómo acceder a este beneficio.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Los viajeros colombianos comienzan a prepararse para disfrutar de unas merecidas vacaciones, y en esta ocasión, una nueva alianza promete aliviar los costos de quienes planean volar dentro o fuera del país.
Gracias a un reciente acuerdo entre Colpensiones y la aerolínea JetSMART, los afiliados al sistema de pensiones podrán acceder a descuentos de hasta el 30% en vuelos nacionales e internacionales, con el objetivo de ofrecer alternativas más cómodas y accesibles a los pasajeros.
AFP
