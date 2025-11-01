Los viajeros colombianos comienzan a prepararse para disfrutar de unas merecidas vacaciones, y en esta ocasión, una nueva alianza promete aliviar los costos de quienes planean volar dentro o fuera del país.

Gracias a un reciente acuerdo entre Colpensiones y la aerolínea JetSMART, los afiliados al sistema de pensiones podrán acceder a descuentos de hasta el 30% en vuelos nacionales e internacionales, con el objetivo de ofrecer alternativas más cómodas y accesibles a los pasajeros.