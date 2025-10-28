¡Vuelve a hacerlo! Valentina Castro deslumbra en el Vogue World junto a Kendall Jenner
La modelo tumaqueña Valentina Castro volvió a conquistar con su porte y seguridad en un prestigioso desfile internacional. ¿De qué se trata?
Foto: Instagram: @lavalentinacastro
Los sueños sí se cumplen, y el mejor ejemplo es Valentina Castro, la modelo tumaqueña que en los últimos meses ha logrado abrirse un espacio destacado en el competitivo mundo del modelaje internacional.
Con una historia de vida inspiradora y una gran determinación, Valentina está llevando el nombre de Colombia con orgullo a prestigiosas pasarelas en diferentes rincones del mundo.
Recientemente, la joven modelo se robó todas las miradas al participar en Vogue World, el evento anual organizado por la revista Vogue que fusiona moda, arte y entretenimiento en un espectáculo sin precedentes.
Más que un desfile tradicional, Vogue World se ha convertido en una experiencia sensorial que celebra la creatividad y la cultura desde distintas perspectivas. En su edición 2025, realizada el pasado 26 de octubre en el legendario lote de los Paramount Pictures Studios, el evento giró en torno a la intersección entre la moda y el cine.
En este escenario mágico, Valentina compartió pasarela con figuras icónicas del modelaje, entre ellas la reconocida Kendall Jenner, con quien tuvo un encuentro especial que marcó un nuevo hito en su carrera.
Este logro llega poco después de otro momento histórico para la modelo: su debut como la primera colombiana en desfilar para Victoria’s Secret, una hazaña que consolidó su presencia en la industria y la posicionó como una de las promesas más fuertes del modelaje latinoamericano.
En Vogue World que tuvo lugar en Hollywood, Valentina deslumbró con su elegancia natural, un estilo que combina sofisticación con el carisma y la fuerza de sus raíces pacíficas.
Una historia que inspira
La historia de Valentina Castro es, sin duda, una de superación y fe en los sueños. A los 18 años, sin imaginar el alcance que tendría su talento, fue descubierta por un caleño que quedó impresionado con los videos que ella compartía en redes sociales. Él le propuso formarse como modelo profesional, una oportunidad que cambió su vida para siempre.
Así fue como Valentina se trasladó a República Dominicana, donde comenzó su preparación formal en pasarelas y fotografía. Poco tiempo después, su gran oportunidad llegó de la mano de la Semana de la Moda de París, donde desfiló para una reconocida casa de lujo.
Desde entonces, su carrera tomó vuelo y la llevó a escenarios internacionales en Corea del Sur, Italia y otros países, participando en campañas editoriales y colaboraciones con importantes portales de moda.
Hoy, Valentina Castro no solo es un rostro reconocido en la industria, sino también un símbolo de perseverancia para las nuevas generaciones. Desde el Pacífico colombiano hasta los focos más importantes del mundo de la moda, su historia demuestra que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja con disciplina, pasión y amor por las raíces.
Después de brillar en Victoria’s Secret y Vogue World, Valentina ya se prepara para nuevos retos y escenarios internacionales, decidida a seguir dejando en alto el nombre de Colombia en cada paso que da sobre la pasarela.
