Los sueños sí se cumplen, y el mejor ejemplo es Valentina Castro, la modelo tumaqueña que en los últimos meses ha logrado abrirse un espacio destacado en el competitivo mundo del modelaje internacional.

Con una historia de vida inspiradora y una gran determinación, Valentina está llevando el nombre de Colombia con orgullo a prestigiosas pasarelas en diferentes rincones del mundo.

Recientemente, la joven modelo se robó todas las miradas al participar en Vogue World, el evento anual organizado por la revista Vogue que fusiona moda, arte y entretenimiento en un espectáculo sin precedentes.

Más que un desfile tradicional, Vogue World se ha convertido en una experiencia sensorial que celebra la creatividad y la cultura desde distintas perspectivas. En su edición 2025, realizada el pasado 26 de octubre en el legendario lote de los Paramount Pictures Studios, el evento giró en torno a la intersección entre la moda y el cine.

En este escenario mágico, Valentina compartió pasarela con figuras icónicas del modelaje, entre ellas la reconocida Kendall Jenner, con quien tuvo un encuentro especial que marcó un nuevo hito en su carrera.

Este logro llega poco después de otro momento histórico para la modelo: su debut como la primera colombiana en desfilar para Victoria’s Secret, una hazaña que consolidó su presencia en la industria y la posicionó como una de las promesas más fuertes del modelaje latinoamericano.

En Vogue World que tuvo lugar en Hollywood, Valentina deslumbró con su elegancia natural, un estilo que combina sofisticación con el carisma y la fuerza de sus raíces pacíficas.