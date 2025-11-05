¡Vuelve la leyenda! ‘La Momia’ regresaría con Brendan Fraser y Rachel Weisz
Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a despertar la maldición que marcó a toda una generación. ¡Esto se sabe sobre el esperado regreso!
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Han pasado 25 años desde que 'La Momia' conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Estrenada en 1999 y dirigida por Stephen Sommers, la cinta se convirtió en una de las películas más emblemáticas del cine de aventuras, con Brendan Fraser y Rachel Weisz como la pareja protagonista que marcó a toda una generación.
