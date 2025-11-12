WestCol confesó la millonada que invertirá en su look para los Latin Grammy 2025
WestCol reveló que su traje para los Latin Grammy le costó una fortuna y aseguró que busca representar a Colombia “con altura y estilo”.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik / Colprensa
A pocos días de que se realicen los Latin Grammy 2025, la expectativa crece tanto por los artistas que representarán a Colombia como por las figuras digitales que acompañarán esta importante cita con la música latina.
