El amor está en el aire y, aunque muchos romances en el mundo del espectáculo van y vienen, hay parejas que parecen hechas para resistir el paso del tiempo. Una de ellas es, sin duda, la que conforman Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El futbolista portugués y la empresaria argentina han construido una familia sólida, con dos hijas que reflejan el cariño y la complicidad que los une.