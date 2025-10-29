Yina Calderón inicia una nueva etapa con ambicioso proyecto fuera del país
¡Yina Calderón no para!: ahora se lanza a un nuevo reto profesional y reveló las verdaderas razones que la convencieron de aceptarlo.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
La creadora de contenido y exparticipante de 'La Casa de los Famosos', Yina Calderón, vuelve a ser tendencia. Esta vez no por una controversia, sino por un nuevo reto profesional con el que busca seguir consolidando su presencia en los medios.
Durante las últimas semanas, Calderón ha estado en el ojo público tras su breve y polémica participación en el evento Westcol Stream Fighters 4.
Lo que prometía ser su debut en el boxeo frente a la también influencer Andrea Valdiri terminó abruptamente a solo segundos de iniciar el combate. El inesperado final dejó al público del Coliseo MedPlus, donde asistieron casi 24 mil personas, entre abucheos y sorpresa.
En redes, las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, la huilense decidió aclarar su versión a través de su programa digital 'Escándalo TV', donde explicó las razones que la llevaron a desistir.
“Yo no me retiré, fue el juez quien terminó la pelea por nocaut técnico. Yo no lo tenía planeado, me preparé, pagué un profesor y subí diez kilos de peso”, aseguró. Además, destacó que gracias a su participación el evento logró gran repercusión: “Fui la que más apoyó el evento, la que más alboroto hizo para que el MedPlus se llenara”.
Calderón también se refirió al ambiente previo a la pelea y a las supuestas diferencias en la organización:
“Cuando salí, todos empezaron a abuchearme. Valdiri estaba llena de furia y me di cuenta de que había preferencias en el camerino y en el contrato. Esperé el primer round y me retiré, esa mujer tiene la fuerza de un hombre”, comentó.
Aunque la polémica sigue generando comentarios, Yina sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará el país para asumir un nuevo proyecto internacional que promete ser tendencia.
La creadora de contenido participará en el reality 'La Mansión de Luinny', una competencia que se llevará a cabo en República Dominicana, motivo por el cual deberá pausar temporalmente su programa:
“Quiero que me entiendan, el motor de Escándalo TV soy yo. Decidí hacerlo por temporadas, así cada vez que se transmita yo puedo estar. No es un adiós, es un hasta pronto”, señaló Calderón, quien además prometió regresar “recargada”.
De esta manera, la influencer busca darle un nuevo giro a su carrera, apostando por la internacionalización y mostrando una faceta más enfocada en el entretenimiento televisivo.
Las reacciones que dejó la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón
El pasado sábado 18 de octubre, Colombia fue testigo de una de las noches más comentadas del año con el Stream Fighters 4, evento que reunió a más de 12 mil personas en el Coliseo MedPlus y a miles más conectadas desde las plataformas digitales.
Lo que muchos esperaban como el enfrentamiento más grande del entretenimiento digital terminó en caos, abucheos y una lluvia de memes tras la sorpresiva retirada de Yina Calderón ante Andrea Valdiri. El combate apenas alcanzó a durar unos segundos.
En el primer round, Valdiri lanzó una serie de golpes que dejaron a Calderón sin capacidad de defensa, motivo por el cual el árbitro decidió detener el combate. El público, que esperaba un enfrentamiento intenso, reaccionó entre gritos, abucheos y botellas lanzadas al ring.
De inmediato, la empresaria huilense se quitó los guantes, bajó del cuadrilátero y se marchó ante la mirada atónita de los asistentes, dejando a la barranquillera como ganadora por nocaut técnico.
La tensión en el lugar obligó a WestCol y al equipo de producción a intervenir para controlar la situación y evitar que el evento se saliera de control. En redes sociales, el episodio se volvió tendencia en cuestión de minutos.
Miles de usuarios criticaron la actitud de Yina Calderón, tildándola de “cobarde” y “vergüenza nacional”, mientras otros defendieron su decisión argumentando que se trataba de un espectáculo y no de una pelea profesional.
Los memes no tardaron en llegar y convirtieron la pelea en uno de los momentos más virales de ese fin de semana.