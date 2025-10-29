La creadora de contenido y exparticipante de 'La Casa de los Famosos', Yina Calderón, vuelve a ser tendencia. Esta vez no por una controversia, sino por un nuevo reto profesional con el que busca seguir consolidando su presencia en los medios.

Durante las últimas semanas, Calderón ha estado en el ojo público tras su breve y polémica participación en el evento Westcol Stream Fighters 4. Lo que prometía ser su debut en el boxeo frente a la también influencer Andrea Valdiri terminó abruptamente a solo segundos de iniciar el combate. El inesperado final dejó al público del Coliseo MedPlus, donde asistieron casi 24 mil personas, entre abucheos y sorpresa. En redes, las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, la huilense decidió aclarar su versión a través de su programa digital 'Escándalo TV', donde explicó las razones que la llevaron a desistir. “Yo no me retiré, fue el juez quien terminó la pelea por nocaut técnico. Yo no lo tenía planeado, me preparé, pagué un profesor y subí diez kilos de peso”, aseguró. Además, destacó que gracias a su participación el evento logró gran repercusión: “Fui la que más apoyó el evento, la que más alboroto hizo para que el MedPlus se llenara”.

Calderón también se refirió al ambiente previo a la pelea y a las supuestas diferencias en la organización: “Cuando salí, todos empezaron a abuchearme. Valdiri estaba llena de furia y me di cuenta de que había preferencias en el camerino y en el contrato. Esperé el primer round y me retiré, esa mujer tiene la fuerza de un hombre”, comentó. Aunque la polémica sigue generando comentarios, Yina sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará el país para asumir un nuevo proyecto internacional que promete ser tendencia. La creadora de contenido participará en el reality 'La Mansión de Luinny', una competencia que se llevará a cabo en República Dominicana, motivo por el cual deberá pausar temporalmente su programa: “Quiero que me entiendan, el motor de Escándalo TV soy yo. Decidí hacerlo por temporadas, así cada vez que se transmita yo puedo estar. No es un adiós, es un hasta pronto”, señaló Calderón, quien además prometió regresar “recargada”. De esta manera, la influencer busca darle un nuevo giro a su carrera, apostando por la internacionalización y mostrando una faceta más enfocada en el entretenimiento televisivo.

