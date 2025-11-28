Cinco hombres armados interceptaron a Harold el 5 de agosto cuando salió al polideportivo del barrio Los Laches. Entre ellos, Haizak Chara, de acuerdo con la Fiscalía, que ha recopilado videos, testimonios y material probatorio que apunta hacia el ahora imputado.

Las autoridades capturaron a Chara después de detener a Anderson Santiago Pedraza, a quien un juez de garantías envió a prisión el 21 de noviembre. La Fiscalía les imputó a ambos homicidio, tortura, secuestro simple y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos.

Pedraza, Chara y los demás sospechosos, a quienes las autoridades buscan, abordaron a Aroca, lo intimidaron, lo tomaron por la camiseta y "lo obligaron a acompañarlos en contra de su voluntad", indicó la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento.

El fin de semana anterior al secuestro y el asesinato de Harold, en su barrio había ocurrido un homicidio. En su colegio se comentaba el hecho, y el adolescente, al parecer, decía saber quién lo cometió.

El 5 de agosto, cuando iba a jugar fútbol, cinco sujetos lo secuestraron.

Lo raptaron, se lo llevaron y lo abandonaron en una zona boscosa. El 9 de agosto, cuatro días después del plagio y luego de una velatón, Diana Carolina García, la madre de Harold, encontró su cadáver, que tenía quemaduras y lesiones de armas de fuego.

El menor fue "cuestionado por los señalamientos que supuestamente hizo contra una organización delincuencial del sector, trasladado a un sitio donde fue sometido a tratos crueles e inhumanos, y finalmente atacado con arma de fuego", señaló la Fiscalía en un comunicado.

La fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes encargada del caso narró en la audiencia de Haizak Chara que Harold falleció por cuatro heridas de un arma de fuego "y demás lesiones, en las cuales se encontraban hematomas en el cuello, rostro y manos", abrasiones y sofocación.

Fuente: Sistema Integrado de Información