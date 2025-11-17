Las autoridades confirmaron la muerte de Jhon James Ararat, alias 'Veneno', uno de los principales cabecillas del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, durante un operativo desarrollado en zona rural del municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca.

Según el informe oficial, alias 'Veneno' era el encargado de planear y ejecutar ataques terroristas contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país.

Alias 'Veneno' contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años, y en la actualidad era uno de los hombres de confianza de alias 'Marlon', uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc lideradas por alias 'Iván Mordisco' y por quien el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de más de 4.000 millones de pesos.

La cercanía con alias 'Marlon', posicionaba a 'Veneno' como un actor clave dentro de la estructura criminal, con influencia operativa en los municipios del norte del Cauca y el sur del Valle, incluso Cali, donde habría perpetrado ataques terroristas en contra de la Fuerza Pública y de la sociedad civil.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró el resultado de la ofensiva de la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía contra dicho grupo armado ilegal que ha puesto en 'jaque' la seguridad de la ciudad.

"En esta operación donde se logró neutralizar alias 'Veneno' participaron nuestras unidades de la @PoliciaCali, que tuvieron un papel determinante para lograr este resultado en la lucha contra los criminales que vienen afectando la seguridad de los caleños con sus actos terroristas. Quiero resaltar el trabajo coordinado entre la @PoliciaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @FiscaliaCol, que permitió este duro golpe contra la estructura criminal de la 'Jaime Martínez', en el norte del Cauca", escribió.

Trayectoria criminal

Investigaciones de inteligencia señalan que alias 'Veneno' estaría relacionado con múltiples atentados perpetrados durante los últimos dos años en zonas rurales de Cauca y Valle del Cauca, así como en acciones violentas dentro de Cali.

Su trayectoria criminal superaba los 15 años, periodo en el que integró el Frente Sexto de las extintas Farc. Aunque participó inicialmente en el proceso de paz, en el año 2020 retomó las armas y asumió la jefatura de finanzas de la estructura 'Jaime Martínez'.

Además, tenía a su cargo entrenar los nuevos integrantes de las disidencias en el uso de drones y la fabricación de artefactos explosivos, para la ejecución de ataques terroristas.

El Gobierno Nacional destacó que esta operación representa un golpe significativo a la capacidad ofensiva del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, grupo armado ilegal que delinque en el suroccidente colombiano.

