Autoridades aclaran supuesto secuestro en la vía Cali–Jamundí: fue un atentado

En las últimas horas se conocieron imágenes de lo que podría tratarse de un presunto secuestro perpetrado en la vía que comunica a Cali con Jamundí en el departamento del Valle del Cauca.

Según se ha podido conocer, el hecho tuvo lugar en horas de la mañana del miércoles 26 de noviembre cuando un grupo conformado por varios hombres que se desplazaban en motocicleta interceptó un vehículo en plena carretera.

Durante varios minutos se observó el forcejeo entre los delincuentes y uno de los ocupantes del automotor, quien sería la víctima de este hecho. En medio de la confusión, varios transeúntes veían con recelo la escena.

Ante ello, La FM se comunicó con la Policía Metropolitana de Cali para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido y dan cuenta que no se trató de un caso de secuestro, sino de un atentado contra la vida del conductor de un vehículo.

"Al señor sí lo sacaron del carro y le dispararon, pero en este momento se encuentra en una clínica recuperándose de lo ocurrido. No se ha muerto. No se trató de un secuestro, sino de una tentativa de homicidio", indicó una fuente de la Policía.

Preocupación por la Seguridad en el Valle del Cauca

El accionar de los grupos armados se ha convertido en un asunto de preocupación para las autoridades del Valle del Cauca. Ante ello, la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó que la crisis se ha agudizado en los últimos meses gracias a políticas como la 'paz total'.

"Hay que hacer un pacto por la seguridad y que al próximo presidente que viene tenemos que exigirle un pacto por la seguridad, la seguridad integral, la seguridad en donde la Fuerza Pública tenga todas las capacidades para poder acabar con los delincuentes, acabar con la minería ilegal, acabar con las economías ilícitas", destacó la mandataria.

En ese sentido, resaltó que es un compromiso de las autoridades impulsar el despliegue de la Fuerza Pública y de la institucionalidad para hacer frente a las necesidades existentes en la región.

"Se debe lograr llegar a esos lugares más apartados, con inversión, con institucionalidad, para que haya control territorial real de la institucionalidad, pero por supuesto también el poder hacer ese relevo generacional, ese empalme generacional y el empoderamiento de mujeres que necesitamos para que se queden en el campo y sigamos fortaleciendo el campo", sostuvo.