La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) advirtió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre los riesgos que enfrentaría el país si no se corrigen varias resoluciones relacionadas con el Cargo por Confiabilidad y la próxima subasta de expansión.

En una carta enviada a los comisionados de la CREG y al Ministerio de Minas y Energía, el gremio alertó que Colombia atraviesa un estrechamiento crítico entre oferta y demanda de energía, lo que podría derivar en problemas de abastecimiento. “Si no tomamos medidas urgentes, estaremos ad portas de repetir un racionamiento como el vivido en el año 1992”, señaló la presidenta ejecutiva de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

Lea: Juez ordenó a la UNP reforzar escoltas del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella

El gremio cuestionó la segmentación del precio de escasez y la remuneración diferenciada entre plantas nuevas y existentes, planteada en las resoluciones recientes. Según la asociación, estas reglas “desfiguran el esquema de confiabilidad, distorsionan la señal de escasez y minan la confianza en el mercado de contratos”, lo que además “eleva el riesgo tarifario y de desabastecimiento”.

Acolgen también llamó la atención sobre la falta de análisis técnicos robustos que respalden las decisiones regulatorias. “Las resoluciones carecen de análisis de impacto normativo completos, cuya elaboración es un deber de la Comisión y no de las empresas o gremios”, enfatizó el gremio.

Entre las solicitudes presentadas están restituir una señal única de escasez, corregir el esquema de liquidación del Anexo 7, retirar la propuesta de remuneración diferenciada y publicar los análisis de impacto normativo que soporten cada medida.

Lea: “Que este Nobel sea un mensaje de esperanza para toda Latinoamérica”: Galán celebra el Nobel de Paz de María Corina Machado

“La CREG tiene hoy una responsabilidad histórica. Corregir estas decisiones antes de la subasta no solo es técnicamente lo correcto, sino que es la vía para garantizar solvencia, dar señales coherentes a la inversión y permitir la continuidad del servicio sin sobresaltos para los usuarios”, advirtió Gutiérrez.

El gremio insistió en que está dispuesto a trabajar con la Comisión para encontrar soluciones, pero pidió decisiones inmediatas y con fundamento técnico para evitar un escenario de racionamiento y mayor volatilidad tarifaria en los próximos años.

Fuente: Sistema Integrado de Información