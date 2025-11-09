¡Adiós a los reportes injustos! La Corte frena los castigos en Datacrédito por suplantación
Una medida que reivindica a quienes fueron señalados injustamente por obligaciones que nunca contrajeron. ¿De qué se trata?
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepik
La Corte Constitucional de Colombia volvió a poner el foco en los derechos de los ciudadanos, esta vez en defensa de quienes han sido víctimas de suplantación de identidad.
Con la sentencia C-413 de 2025, el alto tribunal determinó que los reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito y TransUnion deberán eliminarse o corregirse cuando se compruebe que las obligaciones no fueron adquiridas por la persona reportada, sino producto de fraude o falsedad personal.
Freepik
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp