La Corte Constitucional de Colombia volvió a poner el foco en los derechos de los ciudadanos, esta vez en defensa de quienes han sido víctimas de suplantación de identidad.

Con la sentencia C-413 de 2025, el alto tribunal determinó que los reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito y TransUnion deberán eliminarse o corregirse cuando se compruebe que las obligaciones no fueron adquiridas por la persona reportada, sino producto de fraude o falsedad personal.