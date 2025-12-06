Aerocivil anuncia pliego de cargos contra 5 controladores, tras ingreso de joven a la torre de control de El Dorado

La Aeronáutica Civil reportó nuevos avances en el proceso disciplinario relacionado con el incidente ocurrido el 21 de julio de 2025, en la torre de control del aeropuerto El Dorado, donde un joven ajeno a la operación ingresó al área restringida y habría asumido funciones propias del servicio de tránsito aéreo.

El organismo indicó que las actuaciones se han desarrollado dentro de los procedimientos establecidos y continúan en curso para esclarecer responsabilidades.

Fuente: Sistema Integrado de Información