Las fuertes lluvias que persisten en el departamento del Huila dejan 20 municipios afectados; solo en el fin de semana del puente festivo dejó nueve municipios con emergencias por deslizamientos en 14 vías terciarias y dos vías secundarias.

Orlando Garzón, coordinador del manejo de desastre en el Huila, indicó que “estos eventos están siendo atendidos por los municipios con la capacidad local, con la maquinaria de cada uno de los centros territoriales, entre ellos los municipios de Palermo, de Guadalupe, donde se presentaron siete deslizamientos con afectación a vías terciarias, igualmente los municipios de Tello, Palestina, en la Argentina y Pitalito, donde se han presentado estas situaciones de deslizamientos y afectación a vías del orden departamental”.

A la fecha, son 20 los municipios afectados desde el inicio de la segunda temporada de lluvias; en el reporte se indica que hay 16 deslizamientos, 2 crecientes súbitas, 4 caídas de árboles y 13 eventos relacionados con los fuertes vientos.

Hay alerta roja en Aipe, Baraya, Neiva, San Agustín, Yaguará, y los municipios con alerta naranja son Acevedo, Agrado, Aipe, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Gigante, Isnos, La Argentina, La Plata, Oporapa, Paicol, Palermo, Pital, Pitalito, Saladoblanco, Santa María, Suaza, Tarqui, Teruel, Tesalia, Timaná, Yaguará, Íquira.

Las lluvias se extenderán durante todo el mes de diciembre, por lo que hay que estar atentos a la ocurrencia de las diferentes emergencias, mantener los preparativos, el alistamiento, para evitar el mayor impacto por las situaciones de emergencias.

“Tenemos también algunas situaciones alternas; en el municipio de La Plata, por ejemplo, hay una persona desaparecida; de acuerdo al reporte del municipio, eso ocurrió en el sector de la vereda Canzarrocines, derivado de un accidente de tránsito, un incidente vehicular, que esta persona, pues, cayó en aguas del río Páez y se encuentra en un momento desaparecido. Los organismos de socorro adelantan las labores correspondientes de apoyo en la búsqueda”, dijo Garzón.

En el reporte de los organismos de emergencia se informa de más de 150 familias afectadas y más de 500 personas damnificadas, afectaciones en 123 viviendas, entre urbanas y rurales, vías y puentes afectados e instituciones educativas averiadas.

“Tenemos la ocurrencia de deslizamientos, ya tenemos unos sitios críticos previamente identificados, y la importancia de adoptar mejores medidas preventivas, medidas de reducción del riesgo sobre esos sitios críticos, evitar entonces que se transite cerca a esos sitios, sobre todo cuando haya condiciones de lluvia”, aseguró Garzón.

En el departamento hay riesgo de las avenidas torrenciales o tormentas súbitas, también de los afluentes hídricos, por lo que se indica que se deben adoptar en cada uno de los municipios todas las medidas preventivas y de reducción del riesgo, para evitar sobre todo la pérdida de vida de las personas.

Fuente: Sistema Integrado de Información