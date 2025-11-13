El rector de la Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo, se vio forzado a desplazarse del municipio de Ituango (Antioquia), luego de recibir amenazas intimidantes en su celular, presuntamente provenientes del Clan del Golfo.

La intimidación surgió aparentemente como represalia por haber promovido la instalación de una placa en el parque del caserío, que conmemora a las víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares en 1996 y en la que el Estado pide perdón.

El funcionario, rector de al menos 19 sedes educativas en la zona, abandonó el pueblo por temor a ser víctima de violencia él o su familia.

Según denuncias de corporaciones defensoras de derechos humanos, la semana pasada el rector y el párroco del caserío instalaron la placa. Esta pieza había sido entregada al corregimiento de La Granja en 2022, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero había permanecido guardada.

La acción de instalar el homenaje, que busca reparar el dolor de las familias, molestó al parecer; al grupo ilegal que delinque en esta zona rural. Inicialmente, los ilegales habrían convocado a la comunidad y ordenado el desmonte inmediato de la placa, sin intimidar directamente al rector ni al sacerdote.

Sin embargo, la situación escaló esta semana, cuando el rector comenzó a recibir los mensajes intimidantes justo antes de regresar a La Granja, lo que lo llevó a tomar la decisión de desplazarse.

La placa instalada conmemora la masacre de cuatro campesinos ocurrida en 1996: María Graciela Arboleda Rodríguez, William de Jesús Villa, Héctor Hernán Correa García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.

La instalación de la placa y el mensaje de perdón por parte del Estado cumplen con la sentencia de la CIDH, que declaró la responsabilidad del gobierno por acción u omisión en este hecho violento perpetrado por paramilitares.

Parte del mensaje en la placa subraya: "Anhelamos que esta placa contribuya en el camino hacia la justicia y permita que los colombianos y las colombianas conozcan estos hechos, con la esperanza de que nunca vuelvan a suceder".

Se teme que haya otras personas amenazadas en el corregimiento a raíz de estos hechos.

La corporación Corpades rechazó públicamente, a través de su cuenta de X, que la violencia persiste y sigue afectando a las comunidades a pesar de los anuncios institucionales de la Gobernación de Antioquia. La organización confirmó el desplazamiento del rector de la Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo de La Granja, luego de recibir amenazas telefónicas de grupos armados ilegales de la zona.

