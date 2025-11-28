Andrés Cepeda iluminará el Puente de Boyacá con un majestuoso concierto

Este domingo, Andrés Cepeda inaugura la temporada navideña con un especial alumbrado y concierto en el puente de Boyacá.

Andrés Cepeda enciende la Navidad en el puente de Boyacá

Foto: AFP

El 30 de noviembre, el histórico Puente de Boyacá se vestirá de luces, música y tradición para dar oficialmente la bienvenida a la Navidad en el departamento.

Con una decoración especial, atractivos culturales y un gran concierto del artista colombianoAndrés Cepeda, la alcaldía abre las puertas de este lugar a locales y visitantes para vivir una noche inolvidable.

