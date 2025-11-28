Andrés Cepeda enciende la Navidad en el puente de Boyacá

Andrés Cepeda iluminará el Puente de Boyacá con un majestuoso concierto
Este domingo, Andrés Cepeda inaugura la temporada navideña con un especial alumbrado y concierto en el puente de Boyacá.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
El 30 de noviembre, el histórico Puente de Boyacá se vestirá de luces, música y tradición para dar oficialmente la bienvenida a la Navidad en el departamento.
Con una decoración especial, atractivos culturales y un gran concierto del artista colombianoAndrés Cepeda, la alcaldía abre las puertas de este lugar a locales y visitantes para vivir una noche inolvidable.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News