Andrés Cepeda enciende la Navidad en el puente de Boyacá

El 30 de noviembre, el histórico Puente de Boyacá se vestirá de luces, música y tradición para dar oficialmente la bienvenida a la Navidad en el departamento.

Con una decoración especial, atractivos culturales y un gran concierto del artista colombianoAndrés Cepeda, la alcaldía abre las puertas de este lugar a locales y visitantes para vivir una noche inolvidable.