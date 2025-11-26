Indepaz: 12 masacres dejan 37 muertos en Antioquia durante 2025

Doce masacres se han perpetrado en el departamento de Antioquia a lo largo de 2025, dejando un saldo de 37 personas asesinadas, según datos oficiales de Indepaz.

Esta cifra representa el 16% del total nacional de 75 masacres reportadas hasta la fecha en todo el país, consolidando al departamento como uno de los más golpeados por la violencia.

El periodo más crítico se registró en el mes de agosto, que concentró el pico más alto de la violencia con cuatro asesinatos múltiples. Estos hechos cobraron la vida de quince personas en municipios como La Unión, San Pedro de Urabá, Betulia y Santa Bárbara.

Los actos de violencia se han mantenido hasta los últimos días del mes de noviembre, generando consternación en la opinión pública y las autoridades.

El caso más reciente ocurrió el pasado lunes 25 de noviembre en el barrio Gaitán de Yondó, donde tres personas fueron atacadas y ultimadas dentro de un establecimiento abierto al público.

Entre tanto, el sábado 8 de noviembre, el municipio de El Carmen de Viboral fue escenario de otro hecho trágico. Tres personas fueron asesinadas en el barrio Tahamíes, entre ellas Andrés Giraldo, un reconocido líder juvenil de la región.

Dos de los casos perpetrados en Agosto:

30 de agosto - La Unión: En la vereda San Juan, cuatro cuerpos fueron hallados sin vida dentro de una vivienda, en lo que constituyó otro asesinato múltiple.

23 de agosto - San Pedro de Urabá: vereda Molinillo; un hombre disparó indiscriminadamente a los asistentes de una fiesta, asesinando a dos familiares y a la pareja actual de su expareja sentimental.

Para corporaciones sociales; el reto para el Estado no es solo la judicialización de los autores materiales e intelectuales, sino una intervención estructural que garantice la presencia institucional, el control territorial efectivo y la protección real de los derechos humanos en las regiones más vulnerables del departamento de Antioquia.