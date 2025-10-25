Fueron enviados a la cárcel los presuntos responsables del secuestro y hurto de las pertenencias de un ciudadano alemán en Medellín, Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Karina Quintero Urdaneta, Luis Jesús Silva Herrera, William José Lozada López, Youset José Colmenares Borje y Katherine Palomino Campuzano por los delitos de secuestro extorsivo, y hurto calificado, las dos conductas agravadas, además de uso de menores para la comisión de delitos.

Este último, porque una menor de edad de 14 años fue presentada ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes quien le impuso una medida de internamiento preventiva en centro especializado por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

Los victimarios inicialmente exigieron el pago de 5.000 euros, de los cuales lograron recibir 3.000 euros. Posteriormente, intentaron realizar una segunda exigencia por el mismo valor. La alerta se generó a través de la Embajada de Alemania en Colombia, que puso en conocimiento de la situación a funcionarios del Gaula Metropolitano.

De inmediato, se desplegó la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron ubicar el lugar exacto donde se encontraba retenida la víctima. Y fue en ese momento en el que, a través de una diligencia de allanamiento y registro realizada por el Gaula de la Policía Nacional, se logró el rescate del joven turista alemán de 19 años.

Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó ilícitos de secuestro extorsivo, y hurto calificado, las dos conductas agravadas, además de uso de menores para la comisión de delitos. Los procesados no aceptaron los cargos.

