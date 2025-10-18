Este fin de semana se conoció que la Policía Nacional y el Ejército Nacional activaron un plan para reforzar la seguridad en el municipio de Guarne, en el oriente antioqueño.

Se trata del plan de choque 'Actuando por Antioquia', que tendrá una duración de 90 días y contempla la incorporación de 35 uniformados especializados, entre ellos unidades antinarcóticos, automotores, Gaula y la patrulla púrpura.

El alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, explicó que llegarán 35 personas a reforzarán las labores de vigilancia y prevención en zonas urbanas y rurales.

"El trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad es fundamental para construir entornos seguros. Invitamos a los ciudadanos a denunciar cualquier situación que afecte la convivencia", dijo el mandatario local.

Además, indicó que este municipio del oriente antioqueño cuenta actualmente con 68 unidades de Policía y el respaldo del Ejército Nacional y el Gaula Militar.

Así mismo, señaló que con esta estrategia están buscando reducir el hurto, la extorsión y el secuestro. El mandatario también afirmó que entre los proyectos está aumentar la presencia institucional en esta localidad.

"Se implementarán puestos de control, intervenciones en establecimientos públicos, identificación de personas y acciones específicas contra el hurto de vehículos y motocicletas. Además, se contará con el apoyo de unidades de inteligencia, Policía judicial, infancia y adolescencia, y la patrulla púrpura para atender casos de violencia de género", concluyó el alcalde Mauricio Grisales.

Las autoridades reiteraron la invitación a los ciudadanos para que denuncien cualquier hecho que puede evitar cualquier situación que afecte la tranquilidad de los habitantes.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Elisarai Torres expresó: “Reiteramos el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo. Toda la información será tratada con absoluta reserva y contribuirá al fortalecimiento de las investigaciones”.

