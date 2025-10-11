Se trata de don Julio Saldarriaga Hernández, un adulto mayor que se ganó el cariño de todos los habitantes de El Carmen de Viboral debido a su longevidad y capacidad de disfrutar la vida social.

Saldarriaga nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, oriente de Antioquia, y falleció en el hospital de El Carmen de Viboral junto a su familia.

De acuerdo con el alcalde local, Hugo Jiménez Cuervo, don Julio murió a la 1:40 de la tarde de un infarto fulminante en el Hospital local San Juan de Dios. “El venía tranquilito, en el hospital estaban revisando la posibilidad de ponerle oxígeno, pero al parecer se puso indispuesto”, aseguró el mandatario local.

Igualmente, a través de redes sociales, el mandatario local entregó sus condolencias, “Hoy nos unimos con profundo respeto y tristeza para despedir a un ser humano extraordinario, quien, con 112 años de vida, fue reconocido como la persona más longeva de Colombia. Su larga existencia fue testimonio de sabiduría, fortaleza y una historia invaluable que enriqueció a su familia y a toda su comunidad”, aseguró el Jiménez Cuervo.

Don Julio Saldarriaga era considerado la persona más longeva con vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos en el país (que tienen más de 110 años). Según El Gerontology Research Group (GRG) solo existen registros de 49 personas en todo el planeta más longevas que don Julio.

Don Julio entregó una entrevista el pasado 22 de septiembre al Diario el Colombiano, allí indicó que uno de los secretos de su longevidad era la compañía y cuidado incansable en casa de su hija Ubiter, y el tiempo y dedicación de sus nietas; además de sus interminables pausas para entrar a tomar ron y escuchar La Martina de Antonio Aguilar en su bar favorito, o saludar tantas amistades o personas extrañas que simplemente quieren darle la mano o abrazarlo.

Don Julio se dedicó al trabajo en el campo y a la producción artesanal de licor. Formó una familia extensa que hoy abarca seis generaciones.

Fuente: Sistema Integrado de Información