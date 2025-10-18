El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras la salida del director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunciada por el presidente Gustavo Petro.

El mandatario manifestó que los hechos de violentos que se presentaron en Bogotá habrían sido generados por una guerrilla urbana, en medio del plan que han querido realizar para incendiar de nuevo el país.

Además, dijo que la agresión con flechas que sufrieron los policías hace parte de una estrategia sistemática para ir “minando” la moral dentro de la fuerza pública. Afirmando que eso lo habrían hecho cuando comenzó este Gobierno, quienes sacaron generales, coroneles y le han ido entregando el país al ELN, a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo y a todas las personas que lo quieren incendiar y hacer daño.

El mandatario señaló que el presidente Gustavo Petro anunció la salida del director de la Policía Nacional porque se habrían presentado fallas frente al tema de los 13 policías que fueron asesinados por el frente 36 de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia y no responsabiliza a este grupo armado ilegal.

"El único culpable de la muerte de los 13 policías es Petro porque quien habría propiciado la muerte de los policías sería alias "Calarcá", que fue liberado por orden del Gobierno Nacional el año pasado cuando fue capturado en Antioquia en medio de un retén del Ejército y en el cual él y otros guerrilleros del frente 36 de las disidencias de las Farc, se movilizaban en carros oficiales del Gobierno de la UNP", fueron las palabras del mandatario de los medellinenses.

El alcalde Gutiérrez Zuluaga reiteró que el Gobierno de Petro les entregó el país a las peores estructuras criminales. Así mismo, argumentó que con los hechos que se han presentado en Cali, Bogotá e intentaron en Medellín, buscan incendiar el país como las pasadas protestas violentas.

El mandatario distrital expresó que ya activaron la primera línea para incendiar las ciudades que son gobernadas por quienes ejercen la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

“Nosotros vamos a resistir, aguantar y no vamos a tolerar la violencia en nuestras ciudades. Aquí estamos firmes para que Colombia salga adelante desde las regiones”, concluyó el alcalde Federico Gutiérrez.

Fuente: Sistema Integrado de Información