Sigue la preocupación en el departamento de Antioquia debido a la crisis de seguridad por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales contra la población civil.

El ataque más reciente se registró este miércoles 15 de octubre en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburra cuando integrantes del Frente 36 de las Farc instalaron un explosivo contra una torre de energía.

Frente a este atentado, la alcaldesa de este municipio, Lorena González aseguró que, este ataque generó preocupación en la ciudadanía y es un hecho que rechazan desde la Administración local.

Agregó la mandataria que este ataque; de genera gran preocupación porque es una muestra de cómo los delitos de alto impacto están afectando la tranquilidad de los ciudadanos.

“Hago un llamado al Gobierno Nacional y la Fuerza pública para que refuerce las acciones de seguridad en el municipio y garantice la protección y la calma de la comunidad”, aseguró González.

Lea también: Petro advierte al Congreso: si no aprueban la jurisdicción agraria, irá a la ONU a denunciar incumplimiento del acuerdo de paz

Hay que indicar que, aunque el artefacto explosivo no derribó la estructura, en ese lugar fue instalado un cartel del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.

Lea también: “Esto no es para bombardear lanchas que estén sacando cocaína de Venezuela; esto es para una operación de mayor envergadura”: experto en aviación

Esta situación obligó a desplazarse un equipo técnico de personal antiexplosivos, quienes, al validar la información, indicaron que delincuentes detonaron un explosivo en una torre de energía. Incluso, dejaron otro artefacto que no alcanzó a explotar.

Hay que indicar que, el pasado viernes 10 de octubre se registró otro ataque con explosivo donde dos niños resultaron lesionados. Uno de ellos perdió su bracito.

Los hechos se registraron en el municipio de San Andrés de Cuerquia, norte del departamento, acción criminal atribuida al Frente 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias "Calarcá".

Fuente: Sistema Integrado de Información