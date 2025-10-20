A raíz de la crisis humanitaria que vive el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, por cuenta de enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, la Alcaldía local está solicitando ayudas humanitarias para poder atender a cerca de 2000 personas desplazadas por cuenta de estas confrontaciones armadas.

La administración municipal hace un llamado a la ciudadanía para sumarse con las ayudas que requieren debido a que, la Alcaldía local no está en capacidad de atender a las 951 personas afectadas; además, las autoridades departamentales advirtieron que los albergues destinados para acoger a las familias se encuentran "desbordados"; en ese sentido, solicita con urgencia implementos como: colchonetas, sábanas, toallas, víveres no perecederos, productos de higiene personal y alimentos para mascotas.

Las ayudas serán recogidas únicamente en la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Briceño. Igualmente, la Alcaldía de Yarumal se solidariza con el municipio vecino y este lunes 20 de octubre estará recibiendo hasta el mediodía ayudas humanitarias en el primer piso de la Alcaldía municipal.

Hay que indicar que personal de la Gobernación de Antioquia se encuentra en el territorio desde la noche de este domingo 19 de octubre y están apoyando a los núcleos familiares de 22 veredas distintas con transporte y alimentación. Se espera que este lunes lleguen a la zona funcionarios de la Secretaría de Salud e Inclusión Social para atender a las personas afectadas.

Se espera que durante la mañana de este lunes 20 de octubre, la Alcaldía entregue un censo actualizado del número de personas adultas, niños y mascotas desplazadas.

