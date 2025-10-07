Debido a los reiterados enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, ya son más de 100 personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares de las veredas Doradas Altas y Tahamí con el fin de preservar sus vidas.

La cifra la entregó el alcalde local Yomer Fabián Álvarez quien aseguró que en 13 días ya son 136 personas que se han desplazado hacia la cabecera municipal de Tarazá, entre los que se encuentran más de 32 menores de edad y 12 adultos mayores.

De acuerdo con el mandatario, La Alcaldía de Tarazá ha albergado a 51 núcleos familiares en el coliseo municipal y a estas personas se les ha brindado alimentación y medicamentos por parte del Hospital local San Antonio de Tarazá. Igualmente, a más de una semana de presentarse esta situación, el equipo psicosocial de la administración municipal sigue brindando sus servicios a las personas desplazadas. Desde la Alcaldía destacan que los recursos económicos para atender a la población afectada han sido gestionados por parte de la Gobernación de Antioquia y la misma administración local.

Debido a la crisis de seguridad, el alcalde Yomer Fabian Álvarez Correa, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa para que desde las diferentes entidades hagan presencia en el territorio; y además refuercen el pie de fuerza en el corredor estratégico ubicado en límites entre Tarazá, Valdivia, Cáceres y Anorí, donde hay muy poca presencia militar.

Hay que indicar que, los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales se vienen registrando hace cerca de 13 días.

Fuente: Sistema Integrado de Información