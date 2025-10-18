El Ejército Nacional informó sobre la realización de operaciones militares, en el cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus, en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de combatir las actividades delictivas de los grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información oficial, tropas del Batallón de Selva N.° 57, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Armada de Colombia, ubicaron un depósito ilegal con explosivos y material de comunicaciones, presuntamente perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

Según el informe, la operación militar se produjo en la vereda La Trinidad, jurisdicción del municipio de Nechí, Antioquia. En el sitio se hallaron 110 barras de explosivo Indugel, 11 cargas huecas dirigidas, 7 cargas de demolición pentolita, una mina antipersonal; 2 granadas de fragmentación, 100 metros de cordón detonante y 2 radios de comunicaciones con sus respectivos cargadores.

Aseguró el Ejército, que con la utilización de este material, los integrantes de esta organización delictiva buscarían infundir temor y constreñir a la población civil, además de afectar las operaciones que la Fuerza Pública despliega de manera permanente en la región.

Posterior a la ubicación de los explosivos, fueron dejados a disposición de los soldados del Grupo Exde para la destrucción controlada de los mismos, y neutralizar así cualquier acción terrorista que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos que residen en el sector.

El Ejército aseguró que seguirá adelantando operaciones ofensivas en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, con el firme compromiso de contrarrestar los factores de inestabilidad y todo acto criminal que transgreda los derechos humanos.

Fuente: Sistema Integrado de Información